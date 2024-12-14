Головне за суботу, 14 грудня: понад 270 боєзіткнень, вибух у центрі Дніпра, протести в Грузії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 грудня відбулося 276 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника, ще сім боєзіткнень станом на 22 годину тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 грудня – в новині.

14 грудня 2024 року в місті Кримськ Краснодарського краю на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. А 13 грудня в Краснодарі масштабна пожежа вивела з ладу три російські залізничні локомотиви, інформує ГУР МО України.

Докладніше – в новині.

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 14 грудня повідомив, що вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати у своїх штурмах солдатів з Північної Кореї, причому помітну кількість.

«Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні», - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що РФ максимально втягнула у війну ще одну державу і «якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив?».

Співробітники СБУ та Національної поліції «по гарячих слідах» затримали чоловіка, якого підозрюють у встановленні та підриві саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі, повідомляє пресслужба СБУ.

Під час проведення слідчих та розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за даними слідства, 14 грудня 2024 року о 14:45 в одному з районів м. Дніпра поблизу адмінбудівлі стався вибух саморобного вибухового пристрою.

Внаслідок теракту загинув чоловік. Тяжко поранено ще одного чоловіка та двох поліцейських, які в той час перебували на службі. Пошкоджено житлові будинки поблизу.

Наразі фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 15 грудня.

За інформацією компанії, для побутових споживачів час і обсяг відключення будуть такими:

8:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 17:00 – дві черги;

17:00 – 22:00 – одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки відключення діятимуть упродовж 8:00 – 22:00.

«Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудн. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - запевнили в Укренерго.

Сьогодні, 14 грудня, члени Виборчої колегії Грузії, абсолютну більшість якої становила «Грузинська мрія», обрали президентом Михаїла Кавелашвілі.

Колишній футболіст, представник «Сили народу», був єдиним кандидатом. Він отримав 224 голоси, один бюлетень зіпсований (не проголосувала депутат Верховної ради Абхазької автономної республіки Ада Маршанія).

Легітимність виборів не визнає опозиція та учасники акції, які збираються біля парламенту з вимогою призначити нові парламентські вибори.

Більше інформації – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!