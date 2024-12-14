За добу на фронті відбулося 276 боїв, – Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 276 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ про оперативну ситуацію станом на 22:00.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосували одну ракету та скинули 70 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. На Харківському напрямку противник один раз марно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Лозової, де українські захисники зупинили три ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали 55 штурмів окупаційних військ у бік Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. До цього часу тривають 39 боєзіткнень. Крім того, противник завдав авіаційних ударів чотирма керованими бомбами по районах Сіверська та Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог атакував наших захисників поблизу Часового Яру. Сили оборони успішно відбили атаку загарбників.

Десять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку біля населеного пункту Торецьк. Наразі тривають три ворожі атаки. До того ж ворог завдав авіаударів шістьма КАБ по районах населених пунктів Кримське та Петрівка.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника, ще сім боєзіткнень тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів двома керованими бомбами по районах населених пунктів Стара Миколаївка та Нова Полтавка. В районі населеного пункту Гродівка ворог застосовував штурмову авіацію.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено понад 400 окупантів, з них 160 - безповоротно. Також знищено одну бойову броньовану машину, 7 одиниць автомобільної техніки та три мотоцикли. До того ж пошкоджено один танк, одну бойову броньовану машину та один автомобіль росіян.

На Курахівському напрямку ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганівка та Успенівка. Тридцять чотири боєзіткнення завершено, вісім – досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 33 окупанти. Також знищено один танк, одну бойову броньовану машину та один автомобіль. До того ж суттєво пошкоджено два танки та три бойові броньовані машини ворога.

На Времівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка. Разом з тим скинув в районі Темирівки керовану авіаційну бомбу, населений пункт Новопіль зазнав ударів штурмової авіації.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля.

Мала Токмачка та Роботине зазнали ударів авіаційними керованими бомбами на Оріхівському напрямку. На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, всього два невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня. Крім того, противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Миколаївки.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 55 боєзіткнень, 25 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб та здійснив 348 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях наших захисників.