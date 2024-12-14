Раніше у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Орловській області.

На атакованій українськими безпілотниками нафтобазі в російській Орловській області спалахнув другий резервуар, повідомляє Astra із посиланням на місцевих жителів і публікує відповідні відео.

Вранці 14 грудня у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Орловській області.

“У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області рф. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа”, – повідомили у Генштабі.

Там зазначили, що лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії. Результати бойової роботи уточнюються.

Раніше губернатор Орловської області також підтвердив удар по паливному комплексу.