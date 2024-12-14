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Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 176 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухів), мінометів (6 вибухів), FPV-дронами (8 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та офісну будівлю. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено гранатометний обстріл (30 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), обстріл з РСЗВ (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю.

Великописарівська громада: зафіксовано пуски ракет типу «НУРС» (20 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).

Свеська громада: завдано атаку FPV-дронами (8 вибухів), артилерійські обстріли (13 вибухів).

Есманьська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (18 вибухів), FPV-дронами (17 вибухів).

Миропільська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).

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