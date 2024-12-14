Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 176 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухів), мінометів (6 вибухів), FPV-дронами (8 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та офісну будівлю. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено гранатометний обстріл (30 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), обстріл з РСЗВ (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю.

Великописарівська громада: зафіксовано пуски ракет типу «НУРС» (20 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).

Свеська громада: завдано атаку FPV-дронами (8 вибухів), артилерійські обстріли (13 вибухів).

Есманьська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (18 вибухів), FPV-дронами (17 вибухів).

Миропільська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).