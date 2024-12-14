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У неділю в Україні невеликий сніг, місцями мокрий сніг, подекуди ожеледь

На Київщині завтра невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

У неділю в Україні невеликий сніг, місцями мокрий сніг, подекуди ожеледь

У неділю, 15 грудня, в Україні хмарно з проясненнями, повідомляє Укргідрометцентр. 

Невеликий сніг, вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині від 1° тепла до 4° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1-6° тепла, в Криму до 10°.

На Київщини буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. 

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

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