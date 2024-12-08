Завтра в Україні дощитиме, температура до +5

У Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Синоптики прогнозують завтра, 9 грудня Україні хмарну погоду, йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Вночі у західних областях, вдень на Правобережжі країни та в Криму помірні, в південно-західній частині місцями значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

На решті території без опадів.

У Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму 11-16°.