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Східний щит
Східний щит
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Завтра в Україні дощитиме, температура до +5

У Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Завтра в Україні дощитиме, температура до +5
Фото: nta.ua

Синоптики прогнозують завтра, 9 грудня Україні хмарну погоду, йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Вночі у західних областях, вдень на Правобережжі країни та в Криму помірні, в південно-західній частині місцями значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

На решті території без опадів. 

У Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

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Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму 11-16°.

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