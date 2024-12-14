Про долю деяких з них вже тривалий час не надходить жодної інформації.

Наразі відомо про 12 засуджених окупантами мешканців Енергодара, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Він повідомив, що енергодарці долучилися до мирної акції на підтримку прав та свобод цивільних бранців Росії, організованої сьогодні в Києві ГО "Цивільні в полоні".

Участь в акції прийняли родини цивільних полонених з різних окупованих та деокупованих міст України.

Родини полонених розповідали історії про злочини російських окупантів та про жахи, які довелося пережити їх рідним.

“Закликаємо всіх енергодарців в різних куточках України активно долучатися до таких акцій у містах, де ви перебуваєте, а також, за можливості, організовувати їх самостійно. Наша підтримка дуже важлива родинам цивільних полонених. А наразі ми знаємо про 12 мешканців нашого міста, які засуджені та отримали вироки. Про долю деяких з них вже тривалий час не надходить жодної інформації. Їх імена мають бути відомі. Адже це долі та життя людей, їх надія на швидший обмін та повернення додому”, – закликав мер міста.