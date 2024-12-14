Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Реформа МСЕК: коли держава перестане ускладнювати життя дітям з інвалідністю
Реформа МСЕК: коли держава перестане ускладнювати життя дітям з інвалідністю
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
ГоловнаСуспільствоВійна

Наразі відомо про 12 засуджених окупантами мешканців Енергодара, – мер

Про долю деяких з них вже тривалий час не надходить жодної інформації.

Наразі відомо про 12 засуджених окупантами мешканців Енергодара, – мер
Фото: Валерій Щетинін

Наразі відомо про 12 засуджених окупантами мешканців Енергодара, повідомив мер міста Дмитро Орлов. 

Він повідомив, що енергодарці долучилися до мирної акції на підтримку прав та свобод цивільних бранців Росії, організованої сьогодні в Києві ГО "Цивільні в полоні".

Участь в акції прийняли родини цивільних полонених з різних окупованих та деокупованих міст України.

Родини полонених розповідали історії про злочини російських окупантів та про жахи, які довелося пережити їх рідним.

“Закликаємо всіх енергодарців в різних куточках України активно долучатися до таких акцій у містах, де ви перебуваєте, а також, за можливості, організовувати їх самостійно. Наша підтримка дуже важлива родинам цивільних полонених. А наразі ми знаємо про 12 мешканців нашого міста, які засуджені та отримали вироки. Про долю деяких з них вже тривалий час не надходить жодної інформації. Їх імена мають бути відомі. Адже це долі та життя людей, їх надія на швидший обмін та повернення додому”, – закликав мер міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies