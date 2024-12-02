Лубінець: Україна готова забрати усіх своїх громадян із полону, не зацікавлена лише Росія

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна готова забрати усіх своїх полонених із Росії.
Так омбудсман відреагував на появу списків українських військовополонених, які оприлюднила російська сторона і заявила, нібито цих людей не погоджуються забирати додому.
«Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання! Україна не затягує і не затягувала із здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію», - заявив Лубінець.
Омбудсман додав, що «сторона, яка дійсно не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, досі ігнорує створення такої комісії».
- Минулого місяця керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко повідомив, що Росія досі не створила змішаної медичної комісії для нагляду за здоров’ям військовополонених.
- Робота комісій з обох боків могла б значно інтенсифікувати обміни полоненими, а ще уможливила б швидше повернення додому важкопоранених і тяжкохворих.