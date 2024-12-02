Лубінець: Україна готова забрати усіх своїх громадян із полону, не зацікавлена лише Росія

РФ досі не створила, наприклад, змішану медичну комісію, і цим затягує повернення важкопоранених і тяжкохворих полонених.

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна готова забрати усіх своїх полонених із Росії.

Так омбудсман відреагував на появу списків українських військовополонених, які оприлюднила російська сторона і заявила, нібито цих людей не погоджуються забирати додому.

«Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання! Україна не затягує і не затягувала із здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію», - заявив Лубінець.

Омбудсман додав, що «сторона, яка дійсно не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, досі ігнорує створення такої комісії».