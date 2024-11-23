Коордштаб: Росія досі не створила змішаної медичної комісії для нагляду за здоров’ям полонених

Робота комісії дала б можливість повертати додому важкопоранених і тяжкохворих бійців.

керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко

Росія досі не створила змішаної медичної комісії для нагляду за здоров’ям військовополонених.

Про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

За його словами, влітку 2023 року створила змішану медичну комісію Україна.

«Це орган, до складу якого входять двоє лікарів з нейтральної країни та представники країни, яка утримує військовополонених. Завдання змішаних медичних комісій – інспектувати стан здоров’я полонених та відправляти важкохворих та тяжко поранених під опіку третьої країни або репатріювати до країни походження», - розповів Охріменко.

Керівник секретаріату зазначив, що робота комісій з обох боків могла б значно інтенсифікувати обміни полоненими, а ще уможливила б швидше повернення додому важкопоранених і тяжкохворих.

Охріменко звернувся до міжнародної спільноти, аби вона вжила всіх можливих заходів для припинення цих порушень та забезпечення належного медичного догляду для всіх військовополонених.