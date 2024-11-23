Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині, є постраждалий

23 листопада російська армія атакувала Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав 51-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок обстрілу постраждав 51-річний місцевий житель. В момент удару він перебував у будинку. Чоловік дістав вибухову і черепно-мозкову травми, контузію та уламкове поранення грудної клітки", — ідеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" доправила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.