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Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині, є постраждалий

Чоловік занав вибухової і черепно-мозкової травм.

Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині, є постраждалий
Фото: Херсонська ОВА

23 листопада російська армія атакувала Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав 51-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Внаслідок обстрілу постраждав 51-річний місцевий житель. В момент удару він перебував у будинку. Чоловік дістав вибухову і черепно-мозкову травми, контузію та уламкове поранення грудної клітки", — ідеться у повідомленні. 

Бригада "швидкої" доправила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

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