У Польщі назвали удар РФ міжконтинентальною балістикою "розпачем Путіна"

Застосування міжконтинентальної балістичної ракети проти України є ескалацією з одного боку, а з іншого – виявом розпачу Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Голосу Америки.

"Є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Але, за повідомленнями, ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого (Ядерного. – Ред.) застосування. І якщо це так, то це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого — виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну", – заявив він.

За словами Сікорського, російська економіка переживає стрес, крім того відомо про випадки дезертирства серед російських солдатів, а запрошення найманців з КНДР "не є виявом сили".