Екскандидат в генпрокурори США від Трампа Метт Гетц не планує повертатись до Конгресу

Його місце залишатиметься вакантним, доки виборці Флориди не оберуть його заміну на позачергових виборах.

Колишній конгресмен Метт Гетц заявив, що не планує повертатись до Конгресу наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

"Я все ще збираюся брати участь у боротьбі, але це буде нова посада. Я не збираюся приєднуватися до 119-го Конгресу", - сказав Гетц.

Його місце залишатиметься вакантним, доки виборці Флориди не оберуть його заміну на позачергових виборах, які ще не призначені.

Гетц подав у відставку, коли Трамп висунув його на посаду генерального прокурора США.