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Екскандидат в генпрокурори США від Трампа Метт Гетц не планує повертатись до Конгресу

Його місце залишатиметься вакантним, доки виборці Флориди не оберуть його заміну на позачергових виборах.

Екскандидат в генпрокурори США від Трампа Метт Гетц не планує повертатись до Конгресу
Метт Гетц
Фото: EPA/UPG

Колишній конгресмен Метт Гетц заявив, що не планує повертатись до Конгресу наступного року. 

Про це повідомляє Reuters.

"Я все ще збираюся брати участь у боротьбі, але це буде нова посада. Я не збираюся приєднуватися до 119-го Конгресу", - сказав Гетц.

Його місце залишатиметься вакантним, доки виборці Флориди не оберуть його заміну на позачергових виборах, які ще не призначені.

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Гетц подав у відставку, коли Трамп висунув його на посаду генерального прокурора США.

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