Британець, підозрюваний у підпалі українського бізнесу, зізнався, що працював на іноземну розвідку

22 листопада британець Джейк Рівз, якого підозрюють у підпалі українського комерційного об'єкта в Лондоні, зізнався, що працював на замовлення іноземних спецслужб, передає Reuters.
Рівз сказав, що отримав винагороду за підпал. Однак підозрюваний відкинув інше звинувачення у підготовці до дій, що «становлять небезпеку для життя людини або створюють серйозний ризик для здоров'я чи безпеки населення».
У жовтні зізнався у підпалі ще один підозрюваний – Ділан Ерл, при цьому інших троє осіб відкидають звинувачення у підпалі з обтяжливими обставинами. У справі фігурує шостий підозрюваний, він ще не визнав себе винним, а сьомий заперечує звинувачення у тому, що знав про терористичні акти, але не розкрив інформацію поліції.
Судовий процес за цими звинуваченнями має відбутися у червні 2025 року. Після цього суду Ерлу та Рівзу оголосять вирок.
- Як відомо, навесні у Британії проводили розслідування підпалів українського бізнесу. За даними королівської прокуратури, один підозрюваний переслідував підприємства, пов'язані з Україною, на користь Росії. Його звинувачують в організації та фінансуванні підпалу двох об'єктів промислової зони у східному Лондоні в березні.
- Ще одного зловмисника пов’язували із «Групою Вагнера».