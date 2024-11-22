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Британець, підозрюваний у підпалі українського бізнесу, зізнався, що працював на іноземну розвідку

Раніше зізнання надійшло від ще одного підозрюваного, низка інших свою причетність до підпалів заперечують.

Британець, підозрюваний у підпалі українського бізнесу, зізнався, що працював на іноземну розвідку
полум'я
Фото: Фото з відкритих джерел

22 листопада британець Джейк Рівз, якого підозрюють у підпалі українського комерційного об'єкта в Лондоні, зізнався, що працював на замовлення іноземних спецслужб, передає Reuters.

Рівз сказав, що отримав винагороду за підпал. Однак підозрюваний відкинув інше звинувачення у підготовці до дій, що «становлять небезпеку для життя людини або створюють серйозний ризик для здоров'я чи безпеки населення». 

У жовтні зізнався у підпалі ще один підозрюваний – Ділан Ерл, при цьому інших троє осіб відкидають звинувачення у підпалі з обтяжливими обставинами. У справі фігурує шостий підозрюваний, він ще не визнав себе винним, а сьомий заперечує звинувачення у тому, що знав про терористичні акти, але не розкрив інформацію поліції.

Судовий процес за цими звинуваченнями має відбутися у червні 2025 року. Після цього суду Ерлу та Рівзу оголосять вирок.

  • Як відомо, навесні у Британії проводили розслідування підпалів українського бізнесу. За даними королівської прокуратури, один підозрюваний переслідував підприємства, пов'язані з Україною, на користь Росії. Його звинувачують в організації та фінансуванні підпалу двох об'єктів промислової зони у східному Лондоні в березні. 
  • Ще одного зловмисника пов’язували із «Групою Вагнера».
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