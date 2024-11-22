Генсек НАТО незабаром поїде до Трампа, щоб обговорити Україну, - The Washington Post

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує відвідати резиденцію Дональда Трампа для обговорення ситуації в Україні.
Про це пише The Washington Post.
"Як очікується, Рютте відвідає резиденцію Трампа Мар-а-Лаго незабаром, щоб обговорити стратегію щодо переговорів для завершення конфлікту в Україні", - йдеться в матеріалі.
За словами співрозмовників, ключовою ідеєю, яку Рютте спробує донести Трампу, буде необхідність "справедливого і довгострокового миру", що не заохочуватиме дії Росії і надасть гарантії безпеки для України.
Видання також зазначає, що під час нещодавньої зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі Рютте закликав європейських лідерів "не пліткувати про Трампа", а вести з ним діалог.
- У липні видання Politico опитало експертів та чиновників у сфері міжнародної політики та безпеки щодо планів Трампа припинити війну в Україні та роль НАТО у цьому процесі. Повідомлялося, що після повернення до Білого дому Трамп здійснить реорганізацію Альянсу за дворівневою моделлю. Лише ті країни, які будуть фінансувати сферу оборони на суму не менше 2% свого ВВП, зможуть розраховувати на підтримку з боку США.
- Що ж до України, то республіканець справді прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території - щонайменше Крим та Донбас.