Бюджет коронації Чарльза ІІІ обурив британських антимонархістів

За підрахунками, проведеними урядовими організаціями у Британії, коронація Чарльза ІІІ, яка відбулася 6 травня 2023 року, коштувала бюджету країни 72 мільйони фунтів стерлінгів.

Як пише The Guardian, понад 21 мільйон з цієї суми витратили на організацію безпеки та порядку, а решту склав кошторис самої події, яким розпоряджалося міністерство культури, медіа та спорту.

Британські республіканці, які виступають за скасування монархії та запровадження інституту виборів глави держави, скористалися публікацією для того, щоб звинуватити Букінгемський палац у марнотратстві.

За їхніми словами, 72 мільйони фунтів коштів платників податків були витрачені на "парад однієї людини", а сама коронація "не прописана у конституції чи законах і є цинічною в час, коли скорочуються соціальні виплати".

Окрім того, оцінки антимонархістів показали, що підрахунки уряду можуть бути суттєво занижені. Згідно з їхньою версією, загальні витрати на церемонію склали від 100 до 250 мільйонів фунтів.