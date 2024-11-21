Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії

У більшості особового складу окупантів - лише базова підготовка.

Якість російської армії різко впала після великих втрат на війні в Україні.

Це відзначило Міноборони Великобританії.

«До вторгнення в Україну Росія намагалася створити сучасні професійні сили, які здатні виконувати складні операції, але після 1000 днів сухопутні війська Росії радикально відрізняються від сил, які вторглися в Україну», - зауважили британці.

Великі втрати різко підірвали якість армії окупантів. Наразі більшість особового складу пройшли мінімальну підготовку, а російські командири використовують базову тактику просування вперед, попри пов'язані з цим високі показники втрат.

«Росія втратила не менш ніж 3500 основних бойових танків та 7500 одиниць бронетехніки. Великі запаси танків і бронетехніки, спадщина Радянського Союзу, були єдиним засобом Росії заповнити ці великі втрати», - зауважило британське Міноборони.

Але попри це територіальні успіхи Росії в Україні прискорилися у 2024 році. Це спричинено тим, що командування не рахувалося із втратами особового складу, крім того, армія РФ кількісно переважає українську.

Лінія фронту нині менш стабільна, ніж будь-коли з початку війни, додали британці.