Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

У Меджлісі заявили, що у Криму понад 60 політв'язнів потребують термінової медичної допомоги

Двоє політв’язнів вже померли в російських в'язницях через відсутність допомоги.

У Меджлісі заявили, що у Криму понад 60 політв'язнів потребують термінової медичної допомоги
Наріман Джелял
Фото: Кримська солідарність

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Наріман Джелял заявив, що термінової медичної допомоги потребують уже понад 60 кримських політв'язнів, передає Інтерфакс-Україна.  

За його словами, двоє політв’язнів вже померли в російських в'язницях через відсутність допомоги.

"За підрахунками наших правозахисників, 60 наших кримських політв'язнів потребують термінової медичної допомоги, хоча медичні проблеми є у кожного. У в'язниці саме через нестачу медичної допомоги померли двоє кримських політв'язнів: Джеміль Гафаров і Костянтин Ширінг", – повідомив Наріман Джелял під час виступу на Другій міжнародній конференції "Crimea Global. Розуміння України через Південь" у Києві в четвер.

Джелял вказав, що в окупованому Криму 218 осіб - офіційно визнані правозахисниками кримськими політв'язнями, серед яких 132 - кримські татари. "І це лише офіційні дані", - додав він.

"Репресивна політика, не зупиняючись ні на хвилину всі роки окупації, з початком повномасштабної збройної агресії РФ проти України 2022 року набула надзвичайного розмаху. Сьогодні жоден громадянин України в Криму не може почуватися в безпеці і бути впевненим, що в разі потреби він зможе захистити свої права і своє життя", - наголосив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Також він наголосив, що вільна журналістка в Криму знищена, журналісти зазнають репресій.

"За ґратами перебувають 18 незаконно ув’язнених кримських журналістів", - вказав Джелял.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies