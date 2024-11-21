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Хакери зламали сайти 19 російських фірм на окупованих територіях

Інформація, яка може становити цінність, була передана партнерам з Сил оборони.

Хакери зламали сайти 19 російських фірм на окупованих територіях
Фото: Reuters

Українські кіберфахівці опублікували вітання з 11-ю річницею Революції Гідності на російських сайтах підприємств, що діють на тимчасово окупованих територіях та підтримують військову агресію Росії.

Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.

Атаки зазнали 19 російських фірм на території тимчасово окупованого Криму, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

"Замість перших сторінок на сайтах розмістили зображення розірваного ланцюга. Так нагадали про свободу - цінність, за яку українці вийшли на Майдан 21 листопада 2013 року. А росіянам показали - їхні системи вразливі", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що інформація, яка може становити цінність, була передана партнерам з Сил оборони.

У жовтні українські кіберфахівці атакували сервери 13 російських компаній, серед яких є "РосХимЗащита", яка займається виробництвом засобів індивідуального захисту для Росії, та фонд "Русь велікая", який просуває ідеологію "руського міра".

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