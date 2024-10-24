Кібери атакували сайти 13 компаній Росії, причетних до війни в Україні

Особисті дані окупантів, здобуті в ході операції, та інші дані передали у відповідні структури.

Українські кіберфахівці здійснили вплив на сервери 13 російських компаній, серед яких є "РосХимЗащита", яка займається виробництвом засобів індивідуального захисту для Росії, та фонд "Русь велікая", який просуває ідеологію "руського міра".

Про це пише АрміяInform.

Також кібери зламали сайти підприємств, які залучені до кредитування учасників війни – "Залог" та "МФК "Джой Мані".У виданні нагадали, що 24 жовтня у Росії святкують День підрозділів спеціального призначення збройних сил.

Тому на стартових сторінках уражених сайтів з’явилося зображення начальника генштабу РФ Валєрія Гєрасімова та міністра оборони Андрєя Бєлоусова з віршем про спецпризначенців та "побажанням": "пусть у генералов хоромы растут, а на ваших могилах цветочки растут".

Особисті дані росіян, здобуті в ході операції, та інші потенційно "цікаві" дані передали у відповідні структури.