Чому варто довірити ремонт дизельного авто "Турбо Дизель Сервісу"

Сучасні дизельні легкові та комерційні автомобілі вирізняються високою потужністю, чудовими динамічними якостями та економічним споживанням палива. Стабільна робота двигуна та всіх елементів паливної системи — це гарантія якісного, зручного та безпечного користування транспортним засобом.

Але, незважаючи на підвищену надійність дизельних авто, вони також виходять з ладу через порушення правил експлуатації, неякісне пальне та відсутність регулярного технічного обслуговування.

«Турбо Дизель Сервіс» — одна з найавторитетніших київських компаній у сфері ремонту та обслуговування автомобілів з дизельними двигунами. Команда кваліфікованих фахівців з багаторічним досвідом і власний сервісний центр із сучасним обладнанням дають змогу швидко виявляти будь-які несправності авто та оперативно їх усувати.

Які послуги пропонує компанія TDS?

Автосервіс «Турбо Дизель Сервіс» надає широкий спектр послуг:

● реставрація форсунок;

● ремонт турбонагнітачів;

● професійна комплексна діагностика автомобіля;

● заміна ременя або ланцюга ГРМ;

● ремонт ходової;

● проходження планового та позапланового ТО;

● ремонт і налаштування ПНВТ і супутніх компонентів паливної системи.

Лише за минулий рік наші фахівці допомогли понад 9 000 власникам дизельних авто усунути найрізноманітніші проблеми — від реставрації форсунок і відновлення турбін до ремонту двигуна.

Як ми працюємо?

Насамперед ми здійснюємо професійну діагностику авто на спеціальних сучасних стендах, що дає змогу швидко й точно виявити навіть дрібні неполадки в роботі двигуна, паливного обладнання тощо. Виявлення несправностей на початкових стадіях дає змогу суттєво зекономити порівняно з усуненням так званих каскадних поломок (одночасна відмова кількох систем автівки), які можуть виникнути, якщо проігнорувати перші ознаки проблеми.

Після проведення діагностики наші фахівці пропонують автовласнику оптимальний спосіб усунення проблеми. Залежно від рівня складності та типу несправності це може бути відновлення роботи конкретного вузла чи механізму (реставрація), часткова заміна зношених комплектуючих або встановлення нової деталі. Ми не намагаємось «нажитись» на проблемі клієнта, тому завжди чесно повідомляємо про поточний технічний стан машини. Якщо є сенс відновити роботу обладнання з мінімальними витратами, ми так і робимо. Але якщо ресурс комплектуючих уже майже вичерпано, ми завжди пропонуємо встановити нові деталі.

Після обговорення всіх технічних нюансів наші майстри стають до роботи. Великий практичний досвід та доскональне знання особливостей дизельних авто різних виробників дає змогу усувати більшість несправностей упродовж одного робочого дня. Тобто, завітавши на нашу СТО вранці, ви можете отримати свою машину після ремонту вже того ж вечора або наступного дня (залежно від типу несправності).

Чому варто довірити ремонт свого дизельного авто фахівцям «Турбо Дизель Сервіс»?

Наші переваги:

● Колектив фахівців із сумарним досвідом роботи понад 100 років.

● Працюємо з 2013 року.

● Власні майстерні із сучасним професійним обладнанням.

● Якісні комплектуючі від перевірених виробників.

● Чесні ціни без посередників і «випадкових» платежів.

Щоб скористатись послугами компанії «Турбо Дизель Сервіс», заздалегідь забронюйте візит до нас на зручний час. Для цього заповніть онлайн-форму на сайті або зателефонуйте нам за вказаними номерами.