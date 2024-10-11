Міноборони кодифікувало майже 50 інженерних засобів українського виробництва

Упродовж 9 місяців 2024 року Міноборони допустило до експлуатації 70 інженерних засобів, серед яких 47 — вітчизняного виробництва.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Впродовж третього кварталу цього року для використання у Силах оборони допустили 40 новинок. У відомстві наголошують, що це свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в України.

"Сучасні інженерні засоби відіграють важливу роль під час ведення бойових дій наступального і оборонного характеру. Залежно до потреб фронту українські зброярі нарощують свої спроможності. Сьогодні виробляють інженерні засоби за досить широкою номенклатурою", — ззазначив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.