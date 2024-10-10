Від початку року Міноборони допустило до експлуатації понад 140 дронів

Серед дозволених для використання є безпілотні комплекси, стійкі до РЕБів, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення тощо.

Від початку 2024 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації понад 140 нових зразків безпілотників та 33 наземних роботизованих комплексів (НРК) українського виробництва.

Про це повідомили у оборонному відомстві.

Минулого року кодифікували тільки 60 безпілотників та та 9 НРК вітчизняного виробництва.

Фото: Міноборони Наземний роботизований комплекс

"Українські зброярі швидко реагують на потреби фронту. Сьогодні вони виробляють безпілотні комплекси за широкою номенклатурою", – повідомив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.

Він додав, що українські зброярі активно розвивають виробництво авіаційних безпілотників різного призначення: камікадзе, бомбери, розвідники, корегувальники.

Також виробляються різні за типом: літакового, коптерного; дальністю: тактичні, оперативні, стратегічні безпілотники.

Наземні роботизовані комплекси також виконують широкий спектр завдань: ударні, розвідувальні, логістичні, евакуаційні, інженерні тощо.

З усіх безпілотників, дозволених для використання цього року, понад 40% було кодифіковано упродовж третього кварталу, що свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в України.

Серед дозволених для використання у Силах оборони України є безпілотні комплекси, стійкі до РЕБу, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення тощо.