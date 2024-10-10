Від початку року Міноборони допустило до експлуатації понад 140 дронів

Від початку 2024 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації понад 140 нових зразків безпілотників та 33 наземних роботизованих комплексів (НРК) українського виробництва.
Про це повідомили у оборонному відомстві.
Минулого року кодифікували тільки 60 безпілотників та та 9 НРК вітчизняного виробництва.
"Українські зброярі швидко реагують на потреби фронту. Сьогодні вони виробляють безпілотні комплекси за широкою номенклатурою", – повідомив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.
Він додав, що українські зброярі активно розвивають виробництво авіаційних безпілотників різного призначення: камікадзе, бомбери, розвідники, корегувальники.
Також виробляються різні за типом: літакового, коптерного; дальністю: тактичні, оперативні, стратегічні безпілотники.
Наземні роботизовані комплекси також виконують широкий спектр завдань: ударні, розвідувальні, логістичні, евакуаційні, інженерні тощо.
З усіх безпілотників, дозволених для використання цього року, понад 40% було кодифіковано упродовж третього кварталу, що свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в України.
Серед дозволених для використання у Силах оборони України є безпілотні комплекси, стійкі до РЕБу, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення тощо.
- Упродовж 9 місяців 2024 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки, зокрема понад 600 – вітчизняного виробництва.
- Зокрема, нещодавно допустили до постачання у ЗСУ унікальний всюдихід-амфібію “ТАХА”.