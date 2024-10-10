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Верховна Рада ухвалила підвищення податків

Військовий збір для військових залишили без підвищення. 

Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Фото: скріншот

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків. За проголосували 247 народних депутатів, стало відомо з трансляції Олексія Гончаренка. 

Одна з поправок встановила військовий збір для військових на рівні 1,5% (пропонували 5%). Економічна правда повідомила, що загалом законопроєкт встановлює:

  • З 1 жовтня військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб (зокрема тих, хто працює в режимі "Дія.Сіті") зросте з 1,5% до 5%. Це означає, що доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно.
  • З 1 січня 2025 військовий збір на інші доходи громадян (крім зарплат) збільшиться з 1,5% до 5%.
  • Для ФОПів 1, 2 та 4 груп військовий збір становитиме 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця. Зараз це 800 грн на місяць.
  • ФОПи 3 групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору.
  • Для банків повернуть підвищений податок на прибуток за ставкою 50% за 2024-ий Оскільки банки вже сплатили податки за старою ставкою, новий податок діятиме ретроспективно.
  • З 1 січня 2025 для небанківських установ (крім страхових компаній) податок на прибуток збільшиться з 18% до 25%.
  • Для автозаправних станцій (АЗС) запровадять щомісячні авансові внески з податку на прибуток: 30, 45 або 60 тисяч грн за кожну станцію, залежно від її типу. Сума переплат не буде врахована для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.
  • Для обмінних пунктів запровадять авансовий внесок з податку на прибуток: 700 євро за кожен пункт обміну у Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тисяч, і 200 євро для інших населених пунктів.
  • Мінімальний податок на землю (МПЗ) у розмірі 700 грн і 1400 грн за гектар.
  • Щомісячна звітність щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ почнеться з 1 січня 2025. Це потрібно для впровадження "економічного бронювання".
  • Доходи від "національного кешбеку" не оподатковуватимуть ПДФО у 2024-2025.
  • Рента на видобуток гірських порід для щебеню, граніту та піску – не менше 5 доларів за тонну.

Серед "слуг народу" за проголосували 192 депутати, "Платформи за життя і мир" – 18, один з "Голосу", 13 з "Відновлення України", чотири з "За майбутнє" і 15 "Довіри". 

Народний депутат Ярослав Гончаренко припустив, що закон можуть переголосовувати, бо одна зі "збитих" поправок – це близько десяти сторінок тексту.

Підвищення податків в Україні

  • Цього року Україні не вистачає для фінансування армії 500 млрд гривень. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, тож вирішили підвищити податки. У липні уряд запропонував відповідний законопроєкт. Профільний комітет розробив альтернативний на основі пропозицій уряду, але для його ухвалення забракло двох голосів.
  • Документ виносили на повторне перше читання, і, зрештою, проголосували в першому читанні. 
  • Загалом для пошуку додаткових надходжень до бюджету, за словами прем'єр-міністра, розробили чотири кроки. Один з них – так зване економічне бронювання, або, як це назвали в уряді, принцип "воюй або працюй". 
  • Міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що підвищення податків вплине на бізнес, але всі інші можливості держава вже вичерпала. 
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