Верховна Рада ухвалила підвищення податків

Військовий збір для військових залишили без підвищення.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків. За проголосували 247 народних депутатів, стало відомо з трансляції Олексія Гончаренка.

Одна з поправок встановила військовий збір для військових на рівні 1,5% (пропонували 5%). Економічна правда повідомила, що загалом законопроєкт встановлює:

З 1 жовтня військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб (зокрема тих, хто працює в режимі "Дія.Сіті") зросте з 1,5% до 5%. Це означає, що доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно.

З 1 січня 2025 військовий збір на інші доходи громадян (крім зарплат) збільшиться з 1,5% до 5%.

Для ФОПів 1, 2 та 4 груп військовий збір становитиме 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця. Зараз це 800 грн на місяць.

ФОПи 3 групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору.

Для банків повернуть підвищений податок на прибуток за ставкою 50% за 2024-ий Оскільки банки вже сплатили податки за старою ставкою, новий податок діятиме ретроспективно.

З 1 січня 2025 для небанківських установ (крім страхових компаній) податок на прибуток збільшиться з 18% до 25%.

Для автозаправних станцій (АЗС) запровадять щомісячні авансові внески з податку на прибуток: 30, 45 або 60 тисяч грн за кожну станцію, залежно від її типу. Сума переплат не буде врахована для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.

Для обмінних пунктів запровадять авансовий внесок з податку на прибуток: 700 євро за кожен пункт обміну у Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тисяч, і 200 євро для інших населених пунктів.

Мінімальний податок на землю (МПЗ) у розмірі 700 грн і 1400 грн за гектар.

Щомісячна звітність щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ почнеться з 1 січня 2025. Це потрібно для впровадження "економічного бронювання".

Доходи від "національного кешбеку" не оподатковуватимуть ПДФО у 2024-2025.

Рента на видобуток гірських порід для щебеню, граніту та піску – не менше 5 доларів за тонну.

Серед "слуг народу" за проголосували 192 депутати, "Платформи за життя і мир" – 18, один з "Голосу", 13 з "Відновлення України", чотири з "За майбутнє" і 15 "Довіри".

Народний депутат Ярослав Гончаренко припустив, що закон можуть переголосовувати, бо одна зі "збитих" поправок – це близько десяти сторінок тексту.

Підвищення податків в Україні