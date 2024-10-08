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Укренерго не планує відключень світла у середу

Користувачів закликали користуватись потужними електроприладами з 10.00 по 16.00.

Укренерго не планує відключень світла у середу
вуличне освітлення
Фото: Чернігівська ОДА

9 жовтня заходи обмеження енергоспоживання не планують.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії закликали українців за можливості користуватись потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 по 16:00.

  • Міненерго заявило, що ситуація в енергосистемі стабільна, але баланс досить крихкий. Наразі базовою залишається атомна генерація, яка забезпечує близько 60% споживання, на високому рівні зберігається генерація з відновлюваних джерел енергії. 
  • Минулого місяця міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про те, що, за даними розвідки, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики нашої держави напередодні зими.
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