Укренерго не планує відключень світла у середу

Користувачів закликали користуватись потужними електроприладами з 10.00 по 16.00.

9 жовтня заходи обмеження енергоспоживання не планують.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії закликали українців за можливості користуватись потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 по 16:00.