Укренерго не планує відключень світла у середу

9 жовтня заходи обмеження енергоспоживання не планують.
Про це повідомило Укренерго.
У компанії закликали українців за можливості користуватись потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 по 16:00.
- Міненерго заявило, що ситуація в енергосистемі стабільна, але баланс досить крихкий. Наразі базовою залишається атомна генерація, яка забезпечує близько 60% споживання, на високому рівні зберігається генерація з відновлюваних джерел енергії.
- Минулого місяця міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про те, що, за даними розвідки, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики нашої держави напередодні зими.