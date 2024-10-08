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Уряд вніс титанове підприємство росіянина Шелкова до списку приватизації

Очікувана вартість – 271 млн грн. 

Уряд вніс титанове підприємство росіянина Шелкова до списку приватизації
Михайло Шелков
Фото: rucompromat.com

Уряд включив підприємство "ВСМПО Титан Україна", що належало росіянину Михайлу Шелкову, до списку приватизації. Тепер мають провести електронний аукціон, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Очікується, що підприємство продадуть не менш як за 271 млн гривень. Кошти підуть у державний бюджет.

Зараз "ВСМПО Титан Україна" перебуває у підпорядкуванні Фонду державного майна. Нещодавно ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту і стягнув активи цієї корпорації в дохід держави.

ВСМП Титан Україна розташовано в Нікополі Дніпропетровської області. Російська "ВСМПО-Авісма" – один з найбільших у світі виробників титану. Підприємство постачає продукцію російським військоим компаніям. 

Шелков обходив вжиті проти нього санкції за рахунок підконтрольної компанії в країні Євросоюзу. Торік СБУ заочно оголосила йому підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Тоді українська спецслужба встановила, що Шелков приховано постачає українську титанову сировину до Росії для потреб російського військово-промислового комплексу.

Титанове підприємство – не єдине, що належало Шелкову і було виставлене на приватизацію в Україні. Рік тому Фонд держмайна почав готувати приватизацію "Тай-Мінералс", яка займалася орендою транспортних засобів. 

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