Центр національного спротиву: росіяни вивезли з ТОТ України чергову партію зерна

Від початку року Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України близько 180 тисяч тонн збіжжя.

Російські окупанти продовжують вивозити зерно з тимчасово окупованих територій України. Цього разу партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією спротиву, загальний обсяг вивезеного росіянами українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн.

"На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни продовжують шантажем збирати зерно в місцевих аграріїв. Тут російські окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його", – зазначають в ЦНС.

Політика Кремля щодо вивезення українських ресурсів на тимчасово окупованих територіях призводить до "значних економічних втрат для України і посилює гуманітарну кризу в регіоні", додають у спротиві.

Збитки внаслідок привласнення РФ українського зерна складають понад 30 млрд грн, однак ця цифра не остаточна.