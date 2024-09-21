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Збитки внаслідок привласнення РФ українського зерна складають понад 30 млрд грн, ‒ Бєлоусов

"Простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі – один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації".

Збитки внаслідок привласнення РФ українського зерна складають понад 30 млрд грн, ‒ Бєлоусов
Одеса. Наслідки обстрілів
Фото: Одеська ОДА

Збитки внаслідок привласнення РФ українського зерна складають понад 30 млрд грн, однак ця цифра не остаточна.

Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції “Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за атаки на цивільні об’єкти”.

“Фактично Росія шантажує світову спільноту реальною можливістю створення голоду для інших країн. Внаслідок атак на зернову та портову інфраструктуру під ризиком існування опинилася ціла низка країн Африки й Азії, які отримували українське зерно. Бо Україна вважалася і є до цього часу одним з ключових постачальників Світової продовольчої програми”, ‒ зазначив він.

За словами Бєлоусова, виділено два періоди атак Росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до “зернової угоди”. До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.

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Відтоді Москва стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження: це і “Шахеди”, “Іскандери”, ракети тактичної авіації і ракети морського та наземного базування.

“Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика Росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово політичним керівництвом Російської Федерації”, ‒ додав Бєлоусов.

Він зазначив, що Росія намагається позбавити українців засобів до існування. Вони намагаються вкрасти зерно, а якщо це не вдається – знищити. Лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.

“Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі – один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно”, ‒ підсумував начальник департаменту.

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