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Укренерго: 21 вересня відключення світла в Україні не прогнозуються

В Українській системі зберігається дефіцит потужності.

Укренерго: 21 вересня відключення світла в Україні не прогнозуються
Фото: Укренерго

У суботу, 21 вересня, в усіх областях України не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 21 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії наголошують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. 

"Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію увечері. Користування потужними електроприладами, за можливості, перенесіть на денні години – з 10:00 до 16:00". 

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