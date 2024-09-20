Зі свого боку, в уряді прибирають бюрократичні перепони для виконання цих завдань.

Оператори почали підготовку до забезпечення стабільного звʼязку під час можливих знеструмлень взимку, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Зустрівся з топменеджментом Київстар, Водафон, керівник Лайфселл доєднався до зустрічі онлайн – обговорили стан мобільного звʼязку, підготовку до осінньо-зимового періоду та знеструмлень. Навіть попри відсутність світла має бути можливість викликати швидку чи поліцію або зателефонувати рідним”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що періодичні знеструмлення впливають на роботу мобільних мереж та якість інтернету, оскільки робота базових станцій операторів напряму залежить від електропостачання.

“Оператори почали виконувати нові стандарти від НЦУ (Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій), активно закуповують та встановлюють генератори, акумуляторні батареї, замінюють комплектуючі телеком-інфраструктури. Зі свого боку, прибираємо бюрократію, щоб усі рішення ухвалювали максимально швидко, також у парламенті вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає відповідальність за їх невиконання”, – повідомив Федоров.

Міністр розповів, що на зустрічі обговорили основні виклики при виконанні вимог НЦУ – регуляторні питання, логістику, доставку генераторів та їх установлення.

“Працюватимемо над розв’язанням цих проблем, сформували план дій, а також обговорили статус забезпечення звʼязком на прифронтових територіях. Україна стикається з унікальними викликами у сфері телекому, і кожен крок операторів – це важливий досвід для світу щодо забезпечення безперебійного зв’язку в кризових умовах”, – написав міністр.