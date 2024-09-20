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Україна на 5-му місці у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Ще у 2018 році Україна займала у цьому рейтингу 102 місце.

Україна на 5-му місці у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг
Михайло Федоров
Фото: надано пресслужбою

Україна на 5-му місці у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров із посиланням на результат за рейтингом Оnline services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index, що оцінює 193 країни світу та розробляється ООН. 

Федоров зазначив, що ще у 2018-му ми були на 102-му місці – 97 позицій угору за 6 років, цифри говорять самі за себе.

За словами міністра, ціль Мінцифри – побудувати найзручнішу державу щодо державних послуг, тому всі сервіси, які запускає Мінцифра, орієнтовані на користувача.

“Так цифровізація повністю трансформувала взаємодію людини й держави. Електронні послуги замінили паперові та стали невідʼємною частиною життя українців. У Дії вже майже 21 млн користувачів, тобто більшість дорослих українців”, – повідомив Федоров.

Також міністр розповів про конкретні результати з 2019 року: Першими прирівняли електронні документи до паперових і четвертими в Європі запустили цифрові водійські права. Реєстрація ФОП в Україні — найшвидша в усьому світі, усього 4 секунди. Крім 5-го місця за рівнем розвитку цифрових послуг, ми на першому місці щодо залученості громадян до державних процесів через онлайн.

“Зараз наш досвід цінний для всього світу, у нас вчаться, нашу Дію хочуть інтегрувати інші країни. Не зупиняємося – поставив усій команді завдання у 2026 році бути на першому місці в рейтингу”, – заявив Федоров.

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