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​ЗМІ: ЄС створить резерв дизпалива для України, щоб допомогти пройти опалювальний сезон

Запаси зберігатимуть на території Євросоюзу.

​ЗМІ: ЄС створить резерв дизпалива для України, щоб допомогти пройти опалювальний сезон
заправка авто
Фото: EPA/UPG

Євросоюз створить резерв дизельного пального, аби допомогти Україні краще пройти нинішній опалювальний сезон, передає "Європейська правда" з посиланням на джерело в уряді.

"Наразі, якщо наступні атаки росіян не призведуть до критичних вражень нашої енергетичної інфраструктури, ми не очікуємо планових відключень взимку при температурі повітря вище за 10 градусів морозу",– розповів співрозмовник "ЄП".

Кабмін при цьому готується до менш сприятливого розвитку подій, серед них - тривалі аварійні відключення. Тож резерв дизпалива має стати ключовим у підтримці Києва.

Пальне уже почали закуповувати у ЄС. Запаси зберігатимуть тут же, а не в Україні, щоб вони не стали ціллю для російських обстрілів. Пальне дозволить забезпечити роботу генераторів, на яких працюватимуть соціальні заклади.

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