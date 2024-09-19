ЄС надасть Україні 160 млн євро на підтримку енергетики перед зимою

Євросоюз надасть Україні 160 млн євро для підтримки енергетики перед зимою.
Про це повідомила під час брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми надамо додаткову суму обсягом близько 160 млн євро на цю зиму, що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги. Наприклад, на облаштування пунктів обігріву, обігрівачі, та близько 100 млн євро на ремонтні роботи і генерацію з відновлюваних джерел", – сказала вона.
Також уточнила, що 100 млн із допомоги –це доходи від заморожених у Європі російських активів.
За словами президентки Єврокомісії, від початку повномасштабної війни ЄС за мінімальними оцінками надав на Україн енергетичної підтримки на близько 2 млрд євро. У суму не входить вартість обладнання, наданого фізично.
Russia is trying to plunge Ukraine in the dark with targeted attacks on its energy systems.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2024
The EU and the @IEA are working to keep the lights on, ahead of the winter.
We will Repair. Connect. And Stabilise the flow of energy in Ukraine ↓ https://t.co/IVcU7tECVc
- Німеччина пообіцяла Україні додаткові 100 мільйонів євро допомоги, аби “допомогти пережити зиму”.
- Швеція виділяє додаткові майже $50 млн на підтримку енергетики України.
- Також допомога енергетиці включена у фінансування,яке анонсував Ентоні Блінкен під час візиту до Києва.