ЄС надасть Україні 160 млн євро на підтримку енергетики перед зимою

100 мільйонів із них – це доходи від заморожених російських активів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європарламенту у Страсбурзі, 6 лютого 2024 року

Євросоюз надасть Україні 160 млн євро для підтримки енергетики перед зимою.

Про це повідомила під час брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми надамо додаткову суму обсягом близько 160 млн євро на цю зиму, що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги. Наприклад, на облаштування пунктів обігріву, обігрівачі, та близько 100 млн євро на ремонтні роботи і генерацію з відновлюваних джерел", – сказала вона.

Також уточнила, що 100 млн із допомоги –це доходи від заморожених у Європі російських активів.

За словами президентки Єврокомісії, від початку повномасштабної війни ЄС за мінімальними оцінками надав на Україн енергетичної підтримки на близько 2 млрд євро. У суму не входить вартість обладнання, наданого фізично.