Швеція виділяє додаткові майже $50 млн на підтримку енергетики України

Ця підтримка може допомогти виробляти електроенергію для 185 000 людей.

Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 мільйонів шведських крон ($49 млн) на підтримку опалення та електропостачання в Україні.

Про це повідомили на сайті шведського уряду.

Йдеться про дві газові турбіни для виробництва електроенергії на початковому етапі. Виробничий комплекс буде охоронятися, щоб мінімізувати руйнівні наслідки російських атак.

За підрахунками Світового банку, це допоможе виробляти електроенергію для 185 000 людей, що стане найбільшим внеском Швеції в енергопостачання України.

"Повномасштабне вторгнення Росії та триваюча війна знищили значні ділянки української інфраструктури. Напади на Україну посилилися і спрямовані, зокрема, на енергетичні об’єкти. Постраждали українські родини, підприємства, лікарні та школи. Значна нова підтримка Швеції спрямована на задоволення потреб найбільш уразливих верств населення країни", – зазначили в уряді Швеції.

Ця допомога надаватиметься паралельно з великою підтримкою Швеції, яка вже надається енергетичному сектору України.

В міністерстві енергетики, бізнесу та промисловості додали, що Швеція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ці 500 мільйонів шведських крон стануть одним із найбільших внесків Швеції в енергопостачання України та допоможуть виробляти електроенергію для лікарень і тисяч українських будинків", – зазначили у міністерстві.

Відповідальність за внесок Швеції нестиме Шведське агентство з міжнародного розвитку та співробітництва. Проект є спільним інвестуванням з українською державною енергетичною компанією та іншими міжнародними фінансовими установами. Сучасне виробниче підприємство планують запустити у 2025 році.