Прем'єр-міністр Малайзії пообіцяв "поглибити зв'язки" з Росією

За словами Анвара, рішення відвідати РФ було «непростим подвигом», але воно було "правильним".

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім прибув із дводенним візитом до Росії, заявив, що Малайзії буде на користь, якщо Росія поділиться своїми досягненнями та погодиться "співпрацювати у всіх сферах діяльності".

Про це пише Bloomberg.

Анвар Ібрагім похвалив Путіна за те, що він "керує розвитком Росії", і пообіцяв поглибити зв’язки, сказавши, що існує "величезний потенціал" для посилення регіональних торговельних відносин, зокрема, напівпровідниками.

Зазначається, що Анвар пішов по стопах інших азіатських лідерів, які загалом проігнорували повномасштабне російське вторгнення в Україну та скоєні росіянами воєнні злочини.

За словами Анвара, рішення відвідати РФ було «непростим подвигом», але воно було "правильним". Перед цим він заявив, що прийняв особисте запрошення від Путіна взяти участь у жовтневому саміті БРІКС у Казані.