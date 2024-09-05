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Прем'єр-міністр Малайзії пообіцяв "поглибити зв'язки" з Росією

За словами Анвара, рішення відвідати РФ було «непростим подвигом», але воно було "правильним".

Прем'єр-міністр Малайзії пообіцяв "поглибити зв'язки" з Росією
Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім прибув із дводенним візитом до Росії, заявив, що Малайзії буде на користь, якщо Росія поділиться своїми досягненнями та погодиться "співпрацювати у всіх сферах діяльності".

Про це пише Bloomberg.

Анвар Ібрагім похвалив Путіна за те, що він "керує розвитком Росії", і пообіцяв поглибити зв’язки, сказавши, що існує "величезний потенціал" для посилення регіональних торговельних відносин, зокрема, напівпровідниками.

Зазначається, що Анвар пішов по стопах інших азіатських лідерів, які загалом проігнорували повномасштабне російське вторгнення в Україну та скоєні росіянами воєнні злочини. 

За словами Анвара, рішення відвідати РФ було «непростим подвигом», але воно було "правильним". Перед цим він заявив, що прийняв особисте запрошення від Путіна взяти участь у жовтневому саміті БРІКС у Казані. 

  • 17 липня 2014 року пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур та зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
  • Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.
  • Згодом слідчі у справі MH17 дійшли висновку, що це Путін ухвалив рішення про передачу ЗРК "Бук", яким збили літак.
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