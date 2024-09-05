У Мюнхені поліція відкрила вогонь по людині зі зброєю біля консульства Ізраїлю

Сьогодні німецька поліція відкрила вогонь по підозрюваному після того, як правоохоронці зауважили людину, яка тримала зброю біля ізраїльського консульства та музею історії нацистів у центрі Мюнхена.
Про це повідомляє Reuters.
Людина отримала поранення, інших підозрюваних не було.
Інцидент стався в річницю нападу 1972 року на Олімпійські ігри в Мюнхені, під час якого палестинські бойовики вбили 11 ізраїльських спортсменів.
Музей і науково-дослідний інститут, який зосереджується на історії нацистського режиму Німеччини 1933-1945 років, розташований біля ізраїльського консульства в мюнхенському районі Максфорштадт.
Раніше поліція повідомила, що у відповідь на інцидент проводиться масштабна операція, і попросила громадськість уникати цього району.