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У Мюнхені поліція відкрила вогонь по людині зі зброєю біля консульства Ізраїлю

Інцидент стався в річницю нападу 1972 року на Олімпійські ігри в Мюнхені, під час якого палестинські бойовики вбили 11 ізраїльських спортсменів.

У Мюнхені поліція відкрила вогонь по людині зі зброєю біля консульства Ізраїлю
Фото: DPA

Сьогодні німецька поліція відкрила вогонь по підозрюваному після того, як правоохоронці зауважили людину, яка тримала зброю біля ізраїльського консульства та музею історії нацистів у центрі Мюнхена.

Про це повідомляє Reuters.

Людина отримала поранення, інших підозрюваних не було.

Інцидент стався в річницю нападу 1972 року на Олімпійські ігри в Мюнхені, під час якого палестинські бойовики вбили 11 ізраїльських спортсменів.

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Музей і науково-дослідний інститут, який зосереджується на історії нацистського режиму Німеччини 1933-1945 років, розташований біля ізраїльського консульства в мюнхенському районі Максфорштадт.

Раніше поліція повідомила, що у відповідь на інцидент проводиться масштабна операція, і попросила громадськість уникати цього району.

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