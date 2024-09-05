Бербок приїхала на Близький Схід, аби просувати переговори про припинення вогню у Смузі Гази

Міністерка закордонних справ Німеччини збирається вирушити до Йорданії, Ізраїлю та окупованого Західного берега.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Саудівської Аравії для серії переговорів щодо нестабільної ситуації на Близькому Сході, пише DW.

Це її 11-та поїздка до регіону з початку війни у Смузі Гази.

Бербок збирається вирушити до Йорданії, Ізраїлю та окупованого Західного берега, щоб просувати переговори про припинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників, що залишилися в анклаві.

Бербок зустрінеться сьогодні з міністром закордонних справ країни Фейсалом бін Фархан Аль-Саудом, сторони обговорять “драматичну ситуацію в регіоні” і атаки єменський хуситів на судна у Червоному морі ‒ одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі.

У Йорданії Бербок зустрінеться з першим дипломатом країни, щоб обговорити координацію гуманітарної допомоги людям у Газі.

Завтра міністерка має зустріч з міністром закордонних справ Ізраїлю Ізраїлем Кацом і міністром оборони Йоавом Галантом, після чого поїде на окупований Західний берег.