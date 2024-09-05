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Бербок приїхала на Близький Схід, аби просувати переговори про припинення вогню у Смузі Гази

Міністерка закордонних справ Німеччини збирається вирушити до Йорданії, Ізраїлю та окупованого Західного берега.

Бербок приїхала на Близький Схід, аби просувати переговори про припинення вогню у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Саудівської Аравії для серії переговорів щодо нестабільної ситуації на Близькому Сході, пише DW.

Це її 11-та поїздка до регіону з початку війни у Смузі Гази.

Бербок збирається вирушити до Йорданії, Ізраїлю та окупованого Західного берега, щоб просувати переговори про припинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників, що залишилися в анклаві.

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Бербок зустрінеться сьогодні з міністром закордонних справ країни Фейсалом бін Фархан Аль-Саудом, сторони обговорять “драматичну ситуацію в регіоні” і атаки єменський хуситів на судна у Червоному морі ‒ одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі.

У Йорданії Бербок зустрінеться з першим дипломатом країни, щоб обговорити координацію гуманітарної допомоги людям у Газі.

Завтра міністерка має зустріч з міністром закордонних справ Ізраїлю Ізраїлем Кацом і міністром оборони Йоавом Галантом, після чого поїде на окупований Західний берег.

  • Sky News повідомили, що минулого тижня в Каїрі та Досі тривали переговори про припинення вогню у Смузі Гази за участю посередників нижчого рівня. Повідомляється, що вони зосередилися на “дрібних” деталях плану припинення вогню, залишивши більшу проблему Філадельфійського коридору та коридору Нецарім на майбутнє.
  • Постійна присутність Армії оборони Ізраїлю в цих районах є однією з головних причин, чому припинення вогню ще не досягнуто. Якщо жодна зі сторін не піде на компроміс щодо цього питання, то “припинення вогню залишиться недосяжним”.
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