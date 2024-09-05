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Канал ABC News визначив правила дебатів Трампа і Гарріс

"Гарячого мікрофона" все ж не буде.

Канал ABC News визначив правила дебатів Трампа і Гарріс
Дональд Трамп і Камала Гарріс
Фото: Колаж Financial Times

Організатор теледебатів кандидатів у президенти США телеканал ABC News оприлюднив погоджені з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс правила проведення заходу, запланованого на 10 вересня.

Дебати відбуватимуться у Національному конституційному центрі Філадельфії. Присутність глядачів не передбачена. Модераторами виступлять ведучі Девід М'юїр та Лінсі Дейвіс.

Загальна тривалість етеру становитиме 90 хвилин, під час яких заплановано дві комерційні павзи. Спілкуватися зі своїми штабами під час реклами кандидатам заборонено. Так само не можна використовувати записи чи суфлер. 

Відповіді мають тривати не більше двох хвилин, ще одну дають на репліки, реакції та уточнення. Вступне слово не передбачене, наприкінці дебатів політики зможуть підсумувати свій меседж у двохвилинній промові.

Звук з трибуни буде увімкнено лише для того кандидата, чия черга відповідати на запитання - "гарячий мікрофон", коли опоненти мають змогу перебивати одне одного, все ж домовилися викреслити з правил. 

За підсумками жеребкування Трамп обрав виголосити заключне слово останнім. Натомість Гарріс мала змогу вирішити, яким буде розташування на сцені. Як і Джо Байден у червні, демократка стоятиме праворуч у кадрі. 

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