ГУР та МЗС евакуювали ще 25 українців з Лівану

4 вересня на виконання доручення президента України Головне управління розвідки та МЗС спільно організували евакуацію 25 українців з Лівану, де погіршилась безпекова ситуація.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Розвідники подякували компанії SkyUp Airlines, яка надала літак для перевезення українців.

"Серед евакуйованих із близькосхідної держави ― 11 дітей та 14 жінок. Вони вже прибули на територію Польщі, звідки прямують до України", ― ідеться у повідомленні.

3 серпня Головне управління розвідки та МЗС евакуювали тридцять українців із Лівану.