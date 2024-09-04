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ГУР та МЗС евакуювали ще 25 українців з Лівану

Серед евакуйованих ― 11 дітей та 14 жінок.

ГУР та МЗС евакуювали ще 25 українців з Лівану
евакуація українців з Лівану
Фото: ГУР МО

4 вересня на виконання доручення президента України Головне управління розвідки та МЗС спільно організували евакуацію 25 українців з Лівану, де погіршилась безпекова ситуація. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Розвідники подякували компанії SkyUp Airlines, яка надала літак для перевезення українців.  

"Серед евакуйованих із близькосхідної держави ― 11 дітей та 14 жінок. Вони вже прибули на територію Польщі, звідки прямують до України", ― ідеться у повідомленні.  

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