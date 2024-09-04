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У Покровську залишається понад тисяча дітей, — ОВА

За останній місяць з міста евакуювалися понад 20 тисяч людей.

У Покровську залишається понад тисяча дітей, — ОВА
Наслідки атаки на Покровськ
Фото: Донецька обласна прокуратура

У Покровську Донецької області станом на 4 вересня досі залишаються 26 тисяч людей, у тому числі 1076 дітей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську наразі перебувають 26 тисяч людей, у тому числі 1076 дітей. За останній місяць з міста евакуювалися понад 20 тисяч людей.

"Всі фінансові установи у міст не працюють. Водночас банкомати мають достатньо коштів, щоб обслуговувати населення, яке залишилося у місті. Працюють сімейні лікарі, деякі установи. Майже 90% усіх установ, які обслуговують населення, закриті", — зазначив очільник ОВА. 

Водночас з Мирнограда Донецької області вдалося евакуювати ще трьох дітей. Наразі в місті залишаються двоє непонолітніх, які чекають на евакуацію.

  • На Покровському напрямку захисники відбили 56 штурмових атак окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки.
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