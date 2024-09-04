Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоЖиття

Пункт пропуску на Закарпатті частково призупинить роботу, — ДПСУ

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" частково обмежать пропуск автомобілів.

Пункт пропуску на Закарпатті частково призупинить роботу, — ДПСУ
Черги на пунктах пропуску
Фото: ДПСУ

Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" у Закарпатській області частково призупинить пропуск транспортних засобів через аварійність моста через річку Тиса. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи. Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю", — ідеться у повідомленні. 

У Держприкордонслужбі додають, що обмеження триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року.  

Пішохідний рух через пункт пропуску не зупинятимуть. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies