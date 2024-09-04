Пункт пропуску на Закарпатті частково призупинить роботу, — ДПСУ

Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" у Закарпатській області частково призупинить пропуск транспортних засобів через аварійність моста через річку Тиса.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи. Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю", — ідеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі додають, що обмеження триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року.

Пішохідний рух через пункт пропуску не зупинятимуть.