ZN.ua: учора була поломка на енергоблоці Південноукраїнської АЕС (уточнено)

Два блоки АЕС не працюють на повну потужність через поломку, пише ZN.ua з посиланням на джерело на енергоринку.

У зв'язку з цим дефіцит генерації в системі збільшився на 625 МВт. За даними медіа, поломка учора сталася на Південноукраїнській АЕС.

Джерела LB.ua в Укренерго підтвердили інформацію.

Водночас в Укренерго сказали, що це не поломка, а "зауваження".

"В роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності – відповідно до регламенту через наявність зауваження. Зауваження буде усунене після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії. Ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії. Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі", – йдеться у повідомленні.

За даними ZN.ua, там зламався циркуляційний насос.

Ще раніше, навесні 2023, зламався блок Хмельницької АЕС. Дефіцит через цю поломку склав понад 200 МВт.