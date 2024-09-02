Енергоатом прокоментував інформацію про нібито відсутній захист навколо розподільчих станцій на АЕС

НАЕК "Енергоатом" заявив, що він "постійно працює над підвищенням безпеки своїх об'єктів і захистом енергетичної інфраструктури відповідно до чинного законодавства".

Так у компанії відреагували на появу інформації про нібито відсутній захист навколо розподільчих станцій на АЕС. Про проблему із захистом написав журналіст-розслідувач, редактор «Наших грошей» Юрій Ніколов.

За його словами, у пропагандистських ЗМІ Росії "експерти" говорять про те, як знеструмити Україну і закликають бити по трансформаторах і лініях видачі з атомних електростанцій.

"На жаль, це правда. Це справді боляче для нас. І це справді незахищені об’єкти «Енергоатому». Взагалі незахищені. Там навіть не починали будувати накриття, як це зробили в «Укренерго». І знаєте чому? На початку серпня була закрита зустріч голови ОП Єрмака і міністра енергетики Галущенка з енергетичними експертами. І там прозвучало питання про відсутній захист трансформаторів видачі потужностей АЕС. На нього Галущенко відповів, що росіяни їх не будуть обстрілювати: «Ми домовилися»", - написав Ніколов на своїй фейсбук-сторінці.