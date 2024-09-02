Енергоатом прокоментував інформацію про нібито відсутній захист навколо розподільчих станцій на АЕС

НАЕК "Енергоатом" заявив, що він "постійно працює над підвищенням безпеки своїх об'єктів і захистом енергетичної інфраструктури відповідно до чинного законодавства".
Так у компанії відреагували на появу інформації про нібито відсутній захист навколо розподільчих станцій на АЕС. Про проблему із захистом написав журналіст-розслідувач, редактор «Наших грошей» Юрій Ніколов.
За його словами, у пропагандистських ЗМІ Росії "експерти" говорять про те, як знеструмити Україну і закликають бити по трансформаторах і лініях видачі з атомних електростанцій.
"На жаль, це правда. Це справді боляче для нас. І це справді незахищені об’єкти «Енергоатому». Взагалі незахищені. Там навіть не починали будувати накриття, як це зробили в «Укренерго». І знаєте чому? На початку серпня була закрита зустріч голови ОП Єрмака і міністра енергетики Галущенка з енергетичними експертами. І там прозвучало питання про відсутній захист трансформаторів видачі потужностей АЕС. На нього Галущенко відповів, що росіяни їх не будуть обстрілювати: «Ми домовилися»", - написав Ніколов на своїй фейсбук-сторінці.
- Тим часом на засіданні ставки Верховного головнокомандувача 30 серпня йшлося про звільнення Кудрицького з посади голови правління Укренерго. Йому закидають "неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго".
- Навесні тодішній віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков розповідав, що великі об'єкти як ТЕЦ, великі генераційні потужності, можна тільки засобами ППО. Натомість Міністерство відновлення разом з Агенцією відновлення відповідає за захист 22 ключових підстанцій з різними рівнями захисту.
- Кубраков зазначав, що декілька основних областей, які постійно перебувають під обстрілами, живляться лише за рахунок трансформаторів, які захищені другим рівнем захисту. На ці трансформатори вже були не одні атаки, але вони витримали їх.