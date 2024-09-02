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Нацбанк ініціює зміну назви монети "копійка" на "шаг"

У фінустанові аргументують це тим, що назва "копійка" має московське, імперське походження.

Нацбанк ініціює зміну назви монети "копійка" на "шаг"
50 копійок
Фото: НБУ

Національний банк України ініціює зміну назви монети "копійка" на "шаг", аргументуючи це тим, що назва "копійка" має московське, імперське походження.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ. 

Там вважають, що зміна назви стане відновленням історичної справедливості, сприянням дерусифікації та відродженням національних традицій у грошовому обігу.

"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово "шаг", – наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.  

У фінустанові нагадали, що назва "шаг"  використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі з XVI – XVII ст. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. 

"Назва "копійка" має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав", –  додали у Нацбанку. 

Національний банк вже розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. Зокрема, пропонують установити співвідношення між "копійкою" та "шагом" 1:1.

Також Національний банк у разі підтримки такої ініціативи розробить дизайн та визначить порядок введення в обіг "шагів", а також порядок і строки вилучення з обігу "копійок".

Розроблені законопроєкти після узгодження з заінтересованими державними органами Національний банк направить для розгляду та схвалення до Верховної Ради України. 

У разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів, Національний банк зможе почати карбувати та вводити  в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах. 

Водночас Національний банк не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно і не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці. 

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