Нацбанк ініціює зміну назви монети "копійка" на "шаг"

Національний банк України ініціює зміну назви монети "копійка" на "шаг", аргументуючи це тим, що назва "копійка" має московське, імперське походження.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.
Там вважають, що зміна назви стане відновленням історичної справедливості, сприянням дерусифікації та відродженням національних традицій у грошовому обігу.
"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово "шаг", – наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.
У фінустанові нагадали, що назва "шаг" використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі з XVI – XVII ст. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури.
"Назва "копійка" має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав", – додали у Нацбанку.
Національний банк вже розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. Зокрема, пропонують установити співвідношення між "копійкою" та "шагом" 1:1.
Також Національний банк у разі підтримки такої ініціативи розробить дизайн та визначить порядок введення в обіг "шагів", а також порядок і строки вилучення з обігу "копійок".
Розроблені законопроєкти після узгодження з заінтересованими державними органами Національний банк направить для розгляду та схвалення до Верховної Ради України.
У разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів, Національний банк зможе почати карбувати та вводити в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.
Водночас Національний банк не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно і не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці.