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Один із постраждалих внаслідок удару по Львову втратив дружину і трьох доньок

Чоловік перебуває у критичному стані. 

Один із постраждалих внаслідок удару по Львову втратив дружину і трьох доньок
Фото: УКУ

Унаслідок ракетного удару Росії по Львову, загинуло семеро людей. Серед них - жінка та три її доньки.

Про це повідомив Український католицький університет, в якому навчалася одна з загиблих дівчат.

"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок - Ярина, Дарія та Емілія - загинули у власному будинку... Російські терористи убили цілу родину львів’ян... Тато - Ярослав перебуває у критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Дарії було всього 18 років. Дівчина навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ, була активною студенткою, менторкою "Лабораторії волонтерства УКУ, пластункою. Займалась в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва.

Її сестрі Ярині - було всього 21. Вона працювала програмною менеджеркою Офісу "Львів - Молодіжна столиця Європи 2025". 

Наймолодшій доньці Емілії було лише 9 років.

Раніше медики повідомили про смерть жінки та чоловіка: загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.

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