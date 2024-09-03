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На Полтавщині і Закарпатті ліквідували ботоферми, які працювали на російські спецслужби

Організаторами виявилися двоє місцевих фахівців у сфері ІТ, які продавали країні-агресору фейкові акаунти

На Полтавщині і Закарпатті ліквідували ботоферми, які працювали на російські спецслужби

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми, які працювали на російські спецслужби.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Унаслідок спецоперацій викрито організаторів ворожих осередків. Ними виявилося двоє місцевих фахівців у сфері ІТ, які продавали країні-агресору фейкові акаунти. Потім спецслужби РФ проводили через них інформаційні диверсії на користь Кремля.

Зокрема, рашисти використовували “зареєстровані” в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі нібито від імені українських громадян.

Також спецслужби Росії застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті.

Полтавська область

У Полтавській області викрито місцевого жителя, який створив на “замовлення” РФ майже 15 тис. анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах. Щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через даркнет з розрахунку 1,5 долара за одного віртуального “користувача”.

За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.

Закарпатська область

Правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до РФ унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в Інтернеті себе за українців. 

Для конспірації фігурант отримував кошти від «замовників» через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

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