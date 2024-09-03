Автомобіль вагою в 14 тон здатний долати перешкоди та розвивати швидкість до 110 кілометрів на годину.

"Українська бронетехніка" представила на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO у Польщі новий бронеавтомобіль "Варта 2".

Він створений на базі шасі Base. "Варта 2" має масу в 14 тон і може розвивати швидкість до 110 км на годину, повідомили в компанії.

Клас балістичного захисту машини відповідає STANG 3 НАТО, а протимінний захист – 3a/3b.

Автомобіль оснащений і протимінними сидіннями та системами безпеки для максимального рівня захисту, зокрема – системою підвісної підлоги, що захищає екіпаж від перевантаження під час підриву.

Фото: Українська бронетехніка в Facebook На виставці в Кельце представили "Варту 2"

Фото: Українська бронетехніка в Facebook Українська бронетехніка презентувала новий бронеавтомобіль

"Це абсолютно нова машина, яка розроблялася з врахуванням десятирічного досвіду компанії, потреб військових та умов сучасної війни. Автомобіль може перевозити 10 членів екіпажу. Бронемашина оснащена бойовим модулем «Січ» з 30 мм автоматичною гарматою, що надає їй потужну вогневу міць, необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника", – розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Варта 2" обладнана сучасними системами світломаскування та інтегрованою системою фільтрації повітря, яка забезпечує захист військових від хімічних та біологічних загроз.

"Українська бронетехніка" повідомила, що встановлений програмно-апаратний комплекс ICoMWare забезпечує ситуаційну обізнаність та інформаційну підтримку командира підрозділу через захищену Mesh-мережу з використанням широкосмугових радіостанцій DTC.

У компанії стверджують, що незалежна підвіска та система CTIS дозволяють "Варті 2" розвивати високу швидкість та долати перешкоди.