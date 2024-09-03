Покровський напрямок залишається найважчим, найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки

Загалом за добу на всіх напрямках було 197 зіткнень.

Протягом доби відбулося 197 бойових зіткнень. Росія вдарила 33 ракетами, завдала 68 авіаударів (77 КАБ), здійснила понад 4000 обстрілів, зокрема 115 – реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку поблизу Вовчанська відбулося п'ять бойових зіткнень. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 23 атаки противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки і Берестового. На Лиманському напрямку російські окупанти 18 разів атакували біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернищини та Новосадового", – сказав він.

На Сіверському напрямку оборонці зупинили сім спроб росіян прорватися у районах Верхньокам'янського, Виїмки, Івано-Даріївки та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки біля Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Білої Гори.

На Торецькому відбулося 18 зіткнень, зокрема, біля Торецька, Щербинівки, Романівки і Нелипівки.

На Покровському напрямку захисники відбили 56 штурмових атак окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському Сили оборони зупинили 39 атак ворога поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку росіяни провели 21 атаку біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки.

"На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника", – додав речник.