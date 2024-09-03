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Унаслідок агресії РФ на Харківщині загинула жінка. Ворог вдарив по авіаційному інституту

Через обстріл постраждав чоловік, він госпіталізований до лікарні.

Унаслідок агресії РФ на Харківщині загинула жінка. Ворог вдарив по авіаційному інституту
Наслідки удару по Харківському авіаційному інституту
Фото: Харківська ОВА

Учора о 15:34 Росія завдала удару по Київському районі Харкова. 14 людей отримали поранення. 

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог вдарив по Харківському авіаційному інституту. Унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю басейну, пошкоджено споруду електрощитової та будівлю їдальні, головний корпус (вибито 165 вікон, 61 кабінетних дверей та 2 вхідних дверей). Пошкоджено стелю приміщень та коридорів.

Наслідки обстрілу Харківського авіаційного інституту
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківського авіаційного інституту
Наслідки обстрілу Харківського авіаційного інституту
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківського авіаційного інституту

Також зафіксовано удар по гаражному кооперативу. Горіли гаражі на площі 600 м. кв. Частково пошкоджено 176 гаражів, знищено 27 гаражів та 5 автомобілів.

Ще один удар пошкодив приватний будинок. 

О 22-12 ворог знову вдарив по Харкову. Без постраждалих. 

Вчора о 14:27 у с. Козача Лопань Харківського  району унаслідок обстрілів горіли житлові будинки та господарчі споруди. 

Згодом, о 15:34 у Руська Лозова Харківського району через обстріл (попередньо КАБ) пошкоджено будинок. Постраждав чоловік, госпіталізований до лікарні. пізніше, о 22:21 там же унаслідок обстрілу горіла трава та сміття.

Також у с. Безруки унаслідок обстрілу горіли трава на площі 1000 кв м.

Біля 16:19 у м. Куп'янськ, унаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ), частково зруйновано будинок, під час проведення аварійно рятувальних робіт з-під завалів вилучили тіло 78-річної жінки. 

О 17:42 на відкритій території с. Черкаські Тишки, унаслідок обстрілу горіла трава. Також зайнялася трава на площі 2 га у с. Бобрівка, також у с. Черкаська Лозова.

  • На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.
  • На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. П’ятнадцять боїв завершено, чотири – ще тривають.
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