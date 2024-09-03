Російські окупанти приховують низьку явку на “виборах” на ТОТ

Окупанти влаштовують “дострокове голосування”, щоб приховати відсутність виборців на дільницях.

8 вересня в тимчасово окупованому росіянами Криму мають відбутись так звані “вибори”.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Втім, місцеве населення не виявляє ніякого інтересу до цього процесу.

Отже, окупанти влаштовують “дострокове голосування”, щоб приховати відсутність виборців на дільницях.

Окупаційна адміністрація зареєструвала на “дострокове голосування” понад 300 тис. виборців. Більшість з них - бюджетники та солдати.

Зазначається, що саме ці “ виборці” мають забезпечити явку і результат гауляйтерам.