Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти приховують низьку явку на “виборах” на ТОТ

Окупанти влаштовують “дострокове голосування”, щоб приховати відсутність виборців на дільницях.

Російські окупанти приховують низьку явку на “виборах” на ТОТ
"Вибори" в Росії (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

8 вересня в тимчасово окупованому росіянами Криму мають відбутись так звані “вибори”.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Втім, місцеве населення не виявляє ніякого інтересу до цього процесу. 

Отже, окупанти влаштовують “дострокове голосування”, щоб приховати відсутність виборців на дільницях.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Окупаційна адміністрація зареєструвала на “дострокове голосування” понад 300 тис. виборців. Більшість з них - бюджетники та солдати. 

Зазначається, що саме ці “ виборці” мають забезпечити явку і результат гауляйтерам.

  • На тимчасово окупованих територіях України співробітникам репресивного апарату наказали уникати виходу на вулиці у формі, а також приховувати місце служби.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies