Внаслідок російських обстрілів поранено троє мешканців Сумщини

Сьогодні, 2 вересня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Великописарівська, Кириківська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Глухівська, Шалигинська, Буринська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 219 вибухів.

Зокрема, по Білопільській громаді ворог бив КАБами та РСЗВ, поранення отримали двоє цивільних.

Також цивільна жінка була поранена у Середино-Будській громаді, яку атакували дронами та мінометами.

Юнаківську та Кириківську громади армія РФ атакувала ракетами, Буринську - з міномета, а Шалигинську - мінометами та дроном.

По Краснопільській громаді російські військові били з артилерії, дронами та мінометами.

Миропільську громаду росіяни атакували дронами, а Хотінську та Глухівська - КАБами та дронами.

Есманьську та Великописарівську громади окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та атакували дронами.